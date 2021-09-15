وزير النفط: ملتزمون بحقوق بلدية أوجلة

بحث وزير النفط والغاز محمد عون مع عميد بلدية أوجلة، وعضو مجلس الدولة عن البلدية ومندوبين عن المجلس الاجتماعي والأعيان بالمدينة لمناقشة المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تعاني منها البلدية.

وطالب الوفد خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس بتفعيل برامج ومشاريع التنمية المستدامة بالبلدية وحل مشكلة خريجين التخصصات النفطية، وإيجاد فرص العمل في الشركات النفطية.

كما شدد الوفد على سرعة إيجاد حل لمشكلة التلوث البيئي الناتج عن الانبعاثات الغازية في العمليات النفطية والإسراع في تنفيذ الطريق الصحراوي السريع اجدابيا – الواحات – الكفرة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير النفط والغاز التزام وزارته بحقوق بلدية أوجلة، مؤكدا بأنه سيتم النظر والاهتمام البالغ بكل المطالب ذات العلاقة بالوزارة.

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