وزير الصحة: لو أجرينا مسحًا واختبارات لكل الليبيين لوجدنا نسبة كبيرة منهم حاملين لفيروس كورونا

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي الزناتي، إن ‏الوضع الوبائي في ليبيا حاليا لا يدعو للقلق على الإطلاق، رغم ارتفاع ‏الحالات الإيجابية، لأن معظم الحالات لا تحتاج إلى الدخول ‏للمستشفى أو العناية المركزة ويمكن علاجها بالمنزل.‏

وقال الزناتي في تصريحات خاصة لموقع “الشرق”، ‏إن سوء الحالة الوبائية يتم قياسه عن طريق مدى احتياج الناس ‏للدخول إلى المستشفى واحتياجهم إلى الأوكسجين، وتعرضهم ‏للعناية المركزة أو تعرضهم للوفاة، وما إلى ذلك من أمور.‏

وأتبع بقوله “ارتفاع نسب الإصابات والحالات الإيجابية، لا يعني ‏أن الوضع الوبائي خطير على الإطلاق ويمكن القلق عندما ترتفع ‏نسب الناس الذين يحتاجون إلى العناية بالمستشفى ويحتاجون إلى ‏إمدادات أوكسجين عاجلة، لكن حاليا لو أجرينا مسحًا واختبارات لكل الليبيين لوجدنا نسبة كبيرة منهم حاملين لفيروس كورونا، ولكن هذا لا يعني سوء الوضع الوبائي في البلاد”.‏

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانات أعلنت فيها ‏اعتبار البلاد في ‏حالة طوارئ صحية على أن تتخذ وزارة ‏الصحة جميع الإجراءات ‏الخاصة بمعاقبة المخالفين للحجر ‏الصحي‎.‎

وأكد الاجتماع أن إدارة الشؤون الصحية اختصاص أصيل ‏بقوة ‏القانون لوزارة الصحة وموكلة بإدارته مع التشديد على ‏عدم تدخل ‏أي جهة خارج الوزارة باتخاذ قرارات بالشأن ‏الصحي في ليبيا.‏

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