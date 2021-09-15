السيسي: مساندون لليبيا بهدف الوصول بالبلاد إلى الانتخابات المقبلة

ليبيا- التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برفقة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أوضح في بيان اطلعت عليه صحيفة المرصد أن اللقاء الذي حضره رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل تناول آخر التطورات على الساحة الليبية في ضوء خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر بليبيا.

وتطرق اللقاء للسياسة المصرية الراسخة التي تعد استقرار ليبيا سياسيا وأمنيا من استقرار مصر فيما رحب السيسي بقادة ليبيا مع تثمين حرصهما الدائم على إنفاذ إرادة الشعب الليبي وصون مصالحه الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار الحفاظ على سيادة ووحدة الدولة.

وشدد السيسي على مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع كافة الليبيين خلال الفترة المقبلة بما يساهم في ضمان وحدة وتماسك الموسسات الوطنية الليبية وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر والهام تشريعيا ورئاسيا بنهاية العام الجاري.

وأكد السيسي سعي مصر لمنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة على حساب الشعب الليبي مع وجوب إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية فيما ثمن المستشار صالح والمشير الدور المصري الرائد.

وأشاد قادة ليبيا بجهود مصر الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة ليبيا وشعبها منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين مع عميق التقدير للرئيس والشعب المصري لوقوفهما مع ليبيا في إدارة المرحلة الانتقالية.

وأضاف القادة إن مصر تساند ليبيا في المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها خاصة عن طريق المساهمة في توحيد القوات المسلحة فضلا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.

وأشار قادة ليبيا إلى اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية خاصةً ما يتعلق بضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الجاري بالتوازي مع تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصرها ومرتزقتها من ليبيا.

وتابع البيان إن هذا من شأنه تمكين المؤسسات الأمنية من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية