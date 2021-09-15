وكيل الخارجية لشؤون التعاون الدولي يلتقي وزيرة شؤون المرأة 

طرابلس 15 سبتمبر 2021 (وال) _التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “السيد عمر كتي” بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس ، وزيرة الدولة لشؤون المرأة السيدة “حورية طرمال” .

وبحث كلاهما خلال اللقاء تفعيل الإتفاقيات الدولية الخاصة بدعم المرأة، وتعزيز التعاون بين وزراة شؤون المرأة والوزارات المناظرة لها بالدول الأخرى، وكذلك المنظمات الدولية المختصة بدعم وتمكين المرأة.

كما تم مناقشة أهمية مشاركة المرأة الليبية الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بها. (وال _ طرابلس) ع م / ه ع

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