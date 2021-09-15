الحراري: من الضروري استئناف رحلات العودة الطوعية ‏للمهاجرين غير الشرعيين

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، أن هناك ضرورة لعودة استئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في ليبيا .
وقال الحراري في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لمجلس النواب إن استمرار وقف الرحلات سينتج عنه مزيد من الأعباء الإدارية و المادية على السلطات الليبية المختصة بالعمل على ملف الهجرة، بالإضافة إلى استمرار المعاناة الإنسانية للمهاجرين.
وأتبع بقوله “برنامج إعادة المهاجرين طوعيا هو أفضل برنامج حاليا للتخفيف من أزمة الهجرة في ليبيا ومعالجة تكدس المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء وإعطائهم الفرصة للعودة بشكل طوعي إلى بلادهم”.
وذكر أن مجلس النواب حريص على متابعة هذا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة ومعرفة أسباب التوقف ووضع الحلول الناجعة من أجل استمراره مستقبلا وبشكل منتظم .
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