الحراري: من الضروري استئناف رحلات العودة الطوعية ‏للمهاجرين غير الشرعيين

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان ‏الحراري، أن هناك ضرورة لعودة استئناف رحلات العودة الطوعية ‏للمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في ليبيا‎ .‎

وقال الحراري في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لمجلس النواب ‏إن استمرار وقف الرحلات سينتج عنه مزيد من الأعباء ‏الإدارية و المادية على السلطات الليبية المختصة بالعمل على ملف ‏الهجرة، بالإضافة إلى استمرار المعاناة الإنسانية للمهاجرين.‏

وأتبع بقوله “برنامج إعادة المهاجرين طوعيا هو أفضل برنامج ‏حاليا للتخفيف من أزمة الهجرة في ليبيا ومعالجة تكدس المهاجرين ‏غير الشرعيين في مراكز الإيواء وإعطائهم الفرصة للعودة بشكل ‏طوعي إلى بلادهم”.‏

وذكر أن مجلس النواب حريص على متابعة هذا الموضوع مع ‏الجهات ذات العلاقة ومعرفة أسباب التوقف ووضع الحلول ‏الناجعة من أجل استمراره مستقبلا وبشكل منتظم‎ .‎

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