بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 15 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 15 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تميل درجات الحرارة للأرتفاع النسبي على مناطق الشمال الغربي بينما تبقى معتدلة على بقية مناطق ليبيا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة احيانا .

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 34) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد على أغلب المناطق .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: مازالت الفرصة مهيأة هذا اليوم لسقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر وصباح الغد على أقصى الساحل الشرقي قد تصحبها خلايا رعدية ، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل في الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (33- 38) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح:شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (34- 36) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:14).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:51).