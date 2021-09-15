7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في القبة

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في البلدية، أمس الثلاثاء.

وأظهرت التحاليل سلبية 29 عينة، حسب بيان الإدارة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى وجود ست حالات اشتباه، بينما تماثل أربعة مصابين للشفاء.

والخميس الماضي، دعت الإدارة إلى الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط للمواطنين، وذلك خلال مدة أسبوعين، بعدما شهدت القبة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات.

كما حثت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

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