حرص “تونسي أمريكي” على إجراء الانتخابات في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، لمستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، حرص تونس على تسويةٍ سياسيةٍ شاملةٍ في ليبيا، عبر تمهيد الطريق لإجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وشدّد الجانبان، خلال اجتماع عقد بالعاصمة تونس، أمس الثلاثاء، على ضرورة مساندة ليبيا؛ لضمان الاستقرار والأمن، من خلال إنجاح المسار السياسي، وخاصةً إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتركيز المؤسسات الدائمة.

وأفادت الخارجية التونسية، في بيانٍ، أن الجرندي وشوليت، تبادلا وجهات النظر بخصوص جملةٍ من القضايا الإقليمية، والاستعدادات الحثيثة للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المُزمع عقدها بنيويورك من 21 إلى 27 سبتمبر الجاري.

من جهته، أشاد المسؤول الأمريكي، بالدور التوافقي والبناء الذي لعبته تونس خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، معربًا عن دعم بلاده لمواصلة الحفاظ على مكتسبات توني الديمقراطية وأسس دولة القانون وقيم الحداثة، إلى جانب التصدي لمختلف التحديات واستمرار التنسيق والتشاور بين واشنطن وتونس.

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