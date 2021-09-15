«الداخلية» تناقش تعزيز آليات الحد من الحوادث المرورية بليبيا

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين”، اجتماعاً بمقر شركة ليبيانا للهاتف المحمول، أمس الثلاثاء، مع إدارة شؤون المرور والتراخيص عميد “الصديق الشيباني” ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس “عبدالمنعم الحجاجي”، وبحضور عدد من رؤساء المكاتب والأقسام بالادارة والشركة.

وتناول الاجتماع، مناقشة التعاون بين إدارة شؤون المرور والتراخيص وشركة ليبيانا وسبل دعم الشركة للإدارة بأحدث تقنيات الاتصال التي تخص وحدات المرور والتراخيص.

كما تطرق الاجتماع، إلى دور شركة ليبيانا والمشاركة في إنشاء الأعمال التي من شأنها الحد من الحوادث المرورية على الطرقات العامة ومساهمتها في الأنشطة التوعوية والمناسبات التي تقوم بها إدارة شؤون المرور والتراخيص.