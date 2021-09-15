ليبيا تعتقل أحد المهربين، وتعيد 53 مهاجراً إلى مصر

أعلنت السلطات الليبية عن إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في تجارة البشر، وقامت بتسهيل عودة عددٍ من المصريين لبلادهم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن 53 مصريًا هبطوا في مطار القاهرة الدولي على متن رحلةٍ خاصةٍ، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد أن أوقفتهم السلطات في العاصمة الليبية طرابلس؛ لمحاولتهم السفر بالقارب إلى أوروبا، في الأسابيع الأخيرة.

وقد أعلن مكتب المدعي العام الليبي اعتقال مهرب مشتبه به، يوم الأحد، معروف على منصات التواصل الاجتماعي باسم “الحاج حكيم”، بتهمة اعتقال وتعذيب مهاجرين مصريين؛ من أجل الحصول على فدية.

ويأتي اعتقال “حكيم” بعد أسبوع من اعتقال صومالي آخر يشتبه في أنه مهربٌ للبشر، ويدعى حسن قيدي.

ويواجه “القيدي” اتهاماتٍ، من بينها قيادة شبكة لتهريب البشر داخل ليبيا وخارجها، كما اتهم بقتل العشرات من المهاجرين، وإساءة التصرف الجنسي ضد المهاجرات، وإساءة معاملة المهاجرين للحصول على فدية من عائلاتهم.

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