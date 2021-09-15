النائب الأول لرئيس مجلس النواب يبارك تنفيذ وعود الحكومة بشأن منحة الزواج 

طبرق 15 سبتمبر 2021 (وال) _بارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد” فوزي النويري ”، تنفيذ وعود حكومة الوحدة الوطنية بشأن منحة الزواج للشباب الذين يُمثلون عماد الأمة ومستقبلها على حد تعبيره.

وقال النويري نأمل أن تُحقق هذه الخطوة ما نتطلع إليه في أبعاد الشباب عن تجار الحروب، والإستفادة من طاقتهم الكبيرة في بناء وتقدم الوطن عوضاً عن السلاح والدمار.

وشد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على يد الحكومة والحكومات القادمة في استكمال المشروع الوطني، بتوفير السكن وفرص العمل لكافة الشباب حتى نستوفي توفير متطلبات الحياة لأبناء الوطن.

وتابع النويري أنه بات من اللازم بناء مجتمع ينعم بالإستقرار في كافة مناحي الحياة، ونقل الشباب من حالة الفراغ، والإستغلال إلى البذل والعطاء والمضي بالبلاد من حالة الفوضى إلى حالة الإستقرار، ونحافظ على ما تحقق من وقف لإطلاق النار والتمهيد للانتخابات وتسريع وتيرة تحقيق المصالحة الوطنية .

وطالب النائب الأول بضرورة رفع صوت كل الليبيين للمطالبة باجلاء كل القوات الأجنبية من كافة أنحاء تراب بلادنا الحبيبة.

واختتم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ ” فوزي النويري ” تصريحه بأن ليبيا ستظل حية شامخة في مواجهة كل التحديات وعاش شعبها الأبي. (وال _ طبرق) ع م / ه ع

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