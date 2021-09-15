وزير الصناعة للسفير الإيطالي: الوضع في ليبيا مستقر يسمح بعودة نشاط شركاتكم

استقبل وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، أمس الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي كونتي بديوان الوزارة.

وتناول اللقاء، سبل دعم وتفعيل التعاون الصناعي المشترك بين البلدين وأهمية إيجاد الحلول الناجعة لإعادة تشغيل مصنع الشاحنات والحافلات تاجوراء.

وقال الوزير، إن الوزارة عازمة على حلحلة مشاكل شركة الشاحنات والحافلات تاجوراء وتشغيل مصانعها بالطاقات القصوى بالتعاون مع الشريك الإيطالي، مؤكدا أهمية قيام الشريك بدوره في توفير مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لعودة العمل.

وشدد الوزير، على أن الوضع العام في ليبيا يشهد استقرار ملحوظا ما يسمح للشركات الأجنبية بالعودة لمزاولة نشاطاتها.

كما طلب الوزير، خلال الاجتماع، من الجانب الإيطالي تدريب وتأهيل مجموعة من الشباب الليبي في مجال التقنية الصناعية.

من جانبه، قال السفير الإيطالي، إن روما تولي اهتماما كبيرا بليبيا وخاصة في مجال التعاون الصناعي، لافتا إلى زيارة وفد من الشركات الإيطالية الكبرى لليبيا في المدة القريبة المقبلة.

وتعتبر شركة الشاحنات والحافلات أحد الاستثمارات الصناعية المشتركة بين ليبيا وإيطاليا والتي توفر سلعة أساسية تستهدف السوق الليبي وكذلك الأفريقي وتعتبر عاملا أساسيا في خطط وبرامج الدولة لاعادة الإعمار.

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