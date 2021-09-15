الخوجة: لست معترضة على منحة الزواج..والأولى “المشروعات الشبابية”

أكدت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، متابعتها لردود الفعل الغاضبة تجاه تصريحاتها حول منحة الزواج.

وقالت الخوجة في تصريحات لموقع الرائد الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لجماعة الإخوان، إن كل الاعتراضات مبنية على تصورات غير حقيقية لتصريحاتها ولم يفهمها كثيرون.

وأضافت: “لست معترضة على المنحة نفسها بل أدعم الشباب بأكثر من ذلك لكن بما يضمن له حياة مستقرة، وقصدت بكلمة غير أخلاقي تبعية القرار من ناحية تأثيره على الحياة الاجتماعية، وأن الزواج هنا سيكون هدفه المال وليس تكوين أسرة وسينتهي بالطلاق للأسف “.

وأوضحت قائلة: الأولى من الزواج حاليا هي المشروعات التي توفر للشباب حياة كريمة وبناء شاب ليبي واعي يملك العلم والحرفة التي تضمن له حياة مستقرة، وبعدها تكون خطوة الزواج.

واستكملت النائبة: قرار الدبيبة لم يكن مدروسا أبدا، وهدفه كسب أصواتهم وتعاطفهم؛ خاصة أنه جاء ارتجاليا ومفاجئا ولم يخضع للدراسة من قبل مؤسسات الدولة كوزارة التخطيط مثلا .

وبينت الخوجة أنها عضو برلمان وسلطتها تشريعية فقط وليس عندها أي سلطة تنفيذية، مستطردة: لو أمتلك سلطة لقررت تعديل الآلية التي يتم بها تنفيذ هذا القرار واستبداله بمشروعات قومية تخدم الشباب وغيرهم

وشددت على أنها داعمة بقوة لتكوين روابط شبابية في كل مدينة ليبية لحل مشاكلهم، واختتمت: أدعم بناء وحدات سكنية في كل أنحاء ليبيا لنضمن للشاب الليبي حياة مستقرة وألا يكون ضحية لدفع أموال أحيانا لايمكن أن يوفرها في المستقبل.