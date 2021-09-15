“الدبيبة” في مصر خلال أيام.. وإعادة الإعمار على طاولة المباحثات

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، في تصريحٍ لموقع “القاهرة 24″، إن وفدًا ليبيًا، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ سيزور مصر في الأيام القليلة القادمة.

وتأتي هذه الزيارة، بحسب “الغويل”، في سبيل تعزيز الثقة بين الحكومة الليبية والمستثمرين المصريين؛ من أجل دعم خطة إعادة الإعمار في ليبيا.

وستركّز الزيارة على ملفاتٍ مشتركةٍ عدة، أهمها عودة العمالة المصرية، وإعادة الإعمار في ليبيا.

يُذكر أن هذه الزيارة هي الأبرز على مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلديْن منذ زيارة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إلى ليبيا في أبريل الفائت.

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