الخوجة: قرار الدبيبة بشأن منحة الزواج للشباب لم يكن مدروسا أبدا وهدفه كسب أصواتهم وتعاطفهم

أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة بأن مجلس النواب اصدر قانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج وبأنها كانت من ضمن أعضاء المجلس الذين دعموا و رحبوا بهذا القرار، مشيرة إلى أن أعتراضها كان على آلية تنفيذ القرار من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضحت الخوجة في ردها على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ردود حول مداخلتها في جلسة مجلس النواب الماضية بأن سبب الاعتراض على منح رئيس الحكومة هذا المبلغ وكيفية صرفه من خزينة الدولة و أمكانية صرف المبلغ لعدد 50 الف شاب.

وأضافت: “أن منح مثل هذا المبلغ للشاب المقبل على الزواج دون وجود مسكن و دون توفير مصدر دخل ثابت يضع الاسرة في صعوبات خصوصاً في ظل غلاء أسعار ايجارات المساكن في المدن الرئيسية وغيرها من المدن الليبية”.

وتابعت: “بأنه كان من الاجدر صرف هذه المبالغ في مشروعات صغري للشباب لتأمين الحياة الكريمة أو صرفت كدفعة أولى لمشاريع إسكانية في المدن الليبية أسوة بالدول المجاورة”، مشددة على أن “الشباب الليبي الذي انهكته الحروب يستحق أكثر من ذلك”.

وأشارت إلى أن إن كل الاعتراضات مبنية على تصورات غير حقيقية لتصريحاتها ولم يفهمها كثيرون.

وأضافت: “لست معترضة على المنحة نفسها بل أدعم الشباب بأكثر من ذلك لكن بما يضمن له حياة مستقرة، وقصدت بكلمة غير أخلاقي تبعية القرار من ناحية تأثيره على الحياة الاجتماعية، وأن الزواج هنا سيكون هدفه المال وليس تكوين أسرة وسينتهي بالطلاق للأسف “.

وأوضحت قائلة: “الأولى من الزواج حاليا هي المشروعات التي توفر للشباب حياة كريمة وبناء شاب ليبي واعي يملك العلم والحرفة التي تضمن له حياة مستقرة، وبعدها تكون خطوة الزواج”.

واستكملت: “قرار الدبيبة لم يكن مدروسا أبدا، وهدفه كسب أصواتهم وتعاطفهم؛ خاصة أنه جاء ارتجاليا ومفاجئا ولم يخضع للدراسة من قبل مؤسسات الدولة كوزارة التخطيط مثلا”.

وبينت الخوجة أنها عضو برلمان وسلطتها تشريعية فقط وليس عندها أي سلطة تنفيذية، مستطردة: لو أمتلك سلطة لقررت تعديل الآلية التي يتم بها تنفيذ هذا القرار واستبداله بمشروعات قومية تخدم الشباب وغيرهم

وشددت على أنها داعمة بقوة لتكوين روابط شبابية في كل مدينة ليبية لحل مشاكلهم، واختتمت: “أدعم بناء وحدات سكنية في كل أنحاء ليبيا لنضمن للشاب الليبي حياة مستقرة وألا يكون ضحية لدفع أموال أحيانا لايمكن أن يوفرها في المستقبل”.

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