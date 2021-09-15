بعثة الاتحاد الأوربي تؤكد دعمها لانتخابات ديسمبر

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا مُجريات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم وسبل دعم المفوضية لتنفيذ هذا الاستحقاق، جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء، بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وسفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا خوسيه سابادل، بمقر المفوضية.

واستعرض اللقاء التحضيرات للخطوة القادمة بعد أن استلمت المفوضية رسمياً قانون الانتخاب، والتقييم النهائي لمستوى جاهزيتها للشروع في التنفيذ. كما ناقش الاجتماع ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الاوربي عبر مشروع (بيبول) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجدد سابادل، تأكيده على مساندة الاتحاد الأوربي للشعب الليبي لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار.

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