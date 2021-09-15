رافضاً قانون انتخاب الرئيس.. الشريف: “عقيلة صالح” عدو الليبيين

جدد فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، رفضه لقانون انتخاب رئيس الدولة الذي أحاله مجلس النواب مؤخراً إلى مفوضية الانتخابات، واصفاً إياه في إدراجاته بحسابه على “الفيسبوك” بـ ” القانون المزور”.

واعتبر ” الشريف” في منشور جديد على حسابه بموقع فيسبوك، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عدواً لليبيين ، وأنه المعرقل الوحيد للانتخابات قائلًا: “لا وجود لليبي عاقل واحد يرفض انتخابات تزيح عن كاهله كل الأجسام السياسية دفعةً واحدة”.

مضيفًا “لكن ما يريده عقيلة هو تصفية كل الأجسام السياسية وبقائه هو ومجلسه في السلطة للمرحلة القادمة، وإلا لكان سلك طريق التوافق مع الأعلى للدولة على قاعدة دستورية وقانون انتخابات رئاسية وبرلمانية بعيدًا عن المناكفة والبلطجة والمغالبة”.

وتابع؛ “أو كان نفذ الاستحقاق بالتصويت على مشروع الدستور وفق القانون رقم 1 لسنة 2019 الذي أصدره في هذا الشأن تم تجاهله وركنه جانبًا مع مشروع الدستور”، بحسب قوله.

وأردف «الشريف»؛ أن “عقيلة بتصرفاته الأنانية المستفزة يريد خلط الأوراق ولا يريد أن يغادر المشهد، بل يسعى لأن يعيد التموضع وتدوير نفسه من جديد ضاربًا عرض الحائط الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومخرجات تونس وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة”، وفقًا لقوله.

وأوضح أنه “لهذا فإن الذي يجب أن يكون عدو الليبيين والمعرقل الوحيد هو عقيلة وليس غيره، هذه هي الحقيقة التي لا يجب أن نكابر عليها، ولا يجب أن نختبئ خلف أصبعنا كي لا نراها وهي واضحة وضوح الشمس في كبد السماء”.