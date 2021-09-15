الشهيبي يطالب حكومة الوحدة بالإفراج عن الجقم

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

15 September, 2021

ثمن المهتم بشأن العام أحمد امراجع الشهيبى، جهود حكومة الوحدة الوطنية وخطواتها الأخيرة في الإفراج عن السجناء السياسيين، مطالب بضرورة استكمال الخطوة بالإفراج عن كل السجناء السياسيين وعلى رأسهم الطيار عامر الجقم كبادرة وطنية مهمة.

وقال الشهيبي، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “لاحظنا دور حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وبعض الاستحقاقات التي التمسها المواطن ومن الاحتياجات الضرورية، من منحة الأبناء التي ساعدت الأسر في سد بعض الاحتياجات، مروراً بتوفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا الذي أصبح متوفر بشكل كبير، وإنشاء صناديق الزواج التي تعتبر من أهم القرارات، ولا ننسى دورها في الافراجات عن عدد من السجناء السياسيين، من هنا نعتبر أنها قد وضعت يدها على الجرح أو بمعنى آخر اقتربت من وضع القطار على السكة، ونحن كمتابعين للشأن العام وداعمين الاستقرار والتنمية والمصالحة نثمن جهودها المبذولة نحو الوصول إلى القليل من الكثير الذي يحتاجه الوطن ومع إصرارنا على توحيد كافة المؤسسات الوطنية والافراج عن كل السجناء السياسيين ومنهم الطيار عامر الجقم كبادرة وطنية مهمة، كما نؤكد أهمية أن تكون الانتخابات في وقتها وموعدها المحدد ودعم المفوضية العليا للانتخابات وتوفير المناخ الملائم حتى نتمكن من الخروج من نفق الأجسام المتعددة”.