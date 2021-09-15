الطقس: اعتدال درجات الحرارة وسحب رعدية وأمطار على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا نسبيًا لدرجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، واعتدالها على بقية مناطق ليبيا، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة تًصاحبها خلايا من السحب الرعدية، على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وجاءت احتمالات الأرصاد، بظهور سحب عابرة على المنطقة الممتدة من رأس جدير غربا مرورا بجبل نفوسة وسهل جفارة حتى سرت شرقًا، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتكاثر السحب الرعدية أيضًا على منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي، فيما تكون الرياح شماليةً غربيةً إلى شماليةٍ معتدلةٍ إلى نشطة السرعة.

وتكون السماء صافيةً إلى قليلة السحب، في مناطق سبها والجفرة وغات وغدامس والحمادة، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث قد تصل إلى 38 درجة مئوية.

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