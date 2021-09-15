الدبيبة يوجه الجهات الإدارية والشركات بالالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في قرار، جميع الجهات الإدارية والشركات بالالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

ونص القرار، الذي حمل رقم 288 للعام 2021 على أن «تلتزم جميع الجهات الإدارية العامة والخاصة والشركات وما في حكمها، باتخاذ التدابير الاحترازية المعتمدة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد»، حسب ما جاء على حساب الحكومة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

كما أشار القرار إلى أن لتلك الجهات «تقدير العدد اللازم لحضور الموظفين والعاملين بما يضمن سير العمل بها، مع مراعاة الالتزام بالتوقيت الرسمي لدوام العمل اليومي».

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