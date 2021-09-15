اجتماعات تحضيرية تسبق اجتماعات اللجنة العليا “الليبية المصرية”

باشرت اللجان الفرعية لقاءاتها التحضيرية لاجتماعات اللجنة العليا “الليبية المصرية” المشتركة، في العاصمة المصرية القاهرة.

وناقشت اللجان الفرعية، في اجتماعاتها، بنود التعاون بين البلدين وجدول أعمال الاجتماعات الذي من المقرر أن يُسلّط الضوء على قطاعات التعاون بين البلديْن كافة سواءً، الخدمية أو التجارية أو السياسية أو الاقتصادية.

وقد وصل وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، يوم أمس؛ للتحضير للاجتماعات، برفقة عدد من الوزراء، فيما ذكرت مصادر حكومية أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيصل إلى القاهرة خلال أيام.

ومن المتوقّع أن تُعقد اجتماعات اللجنة العليا، يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية