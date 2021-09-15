«بوراص»: على الحكومة تخصيص صندوق وطني لدعم الأرملة والمطلقة واليتيمة

طالبت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة تخصيص صندوق وطني لدعم الأرملة والمطلقة واليتيمة.

وقالات بوراص، في تصريحات صحفية: “تمكين الشباب من تكوين أسرة خطوة بناءة، لكن يجب أن تتبعها خطوة أخرى تسهم في دعم الاستقرار الوطني وتعالج الاخفاقات المحتملة والمتراكمة على سبيل المثال لا الحصر إنشاء صندوق متابعة الأسر الناشئة وتنمية مواردها، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صندوق المعونة الوطنية”.

وأضافت “نتمنى من الحكومة أن تخطوا خطوة وتلقي الضوء على المرأة «المعيلة» الأرملة والمطلقة واليتيمة والتي تعول أسرتها وتنفق على نفسها، أو على أسرتها ، أي المرأة التي تتولى رعاية شئونها وشئون أسرتها ماديًا، وبمفردها دون الاستناد إلى وجود الرجل (الزوج أو الأخ أو الأب) وأن تخصص لها صندوق وطني لدعم المرأة المعيلة وتنمية مواردها”.

وتابعت “لما تمر به هذه الفئة في بلد لا يخضع لأي قانون أو رقابة ويعاني من أنتهاكات واسعة لحقوق الانسان لذلك التركيز على مساعدتها واجب وطني، وفي النهاية ألف مبروك لشباب الليبين الزواج مسؤولية وليس صفقة على كل شاب وشابة أن يكونوا نقطة تحول إيجابية في المستقبل”.