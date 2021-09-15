انخفاض الدولار واليورو واستقرار الإسترليني في السوق الموازية

تراجع سعرا العملتين الأميركية والأوروبية في السوق الموازية، مقابل الدينار اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وخسر سعر اليورو ثلاثة قروش مسجلا 4.94 دينار مقابل 4.97 دينار أمس، بينما تراجع اليورو قرشا واحدا إلى 5.78 دينار من 5.79 دينار أمس.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.88 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.59 دينار، والدينار التونسي عند 1.79 دينار ليبي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، ثبت سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 206 دنانير للجرام.

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