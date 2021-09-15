ضبط 3 أشخاص اقتحموا مصنع ببنغازي وسرقوا مقتنيات العاملين

تمكنت مديرية أمن بنغازي، من ضبط مجموعة خارجة على القانون، قامت بالدخول إلى مصنع خاص والاعتداء على مالكه والعاملين معه وسرقة مقتنياتهم.

وقال بيان صادر عن المديرية: “بعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة «سيدي خليفة» بمديرية أمن بنغازي من أحد المواطنين مفاده قيام ثلاثة اشخاص بالدخول مصنعه الخاص والاعتداء عليه والعاملين معه وسرقة مقتنياتهم”.

وأضاف البيان “على الفور تم تكليف أعضاء وحدة التحريات بالمديرية لجمع المعلومات حول الواقعة، وبتتبع كاميرات المراقبة بالمكان تم تحديد نوع المركبة التي كان يقودها السارقين، وضبطهم وبحوزتهم عدد من الأسلحة النارية والبيضاء”.

وتابع “اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص”.