اوحيدة: مجلس النواب سيقوم بإصدار قانون انتخاب البرلمان الجديد واعتماده

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن مجلس النواب سيقوم بإصدار قانون البرلمان واعتماده.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أوضح أن جلسة الاثنين المقبل؛ ستكون خاصة بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة.

وأضاف: “قرابة 90 نائبًا موافقون على سحب الثقة من الحكومة، وهذا الرقم يعتبر نصابًا”.

وأردف: “الجلسة التي بعد يوم الإثنين هي لإصدار قانون البرلمان”، لافتًا إلى أن حكومة الوحدة تعمل دون المستوى.

ورأى أن تعديلات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في قانون انتخاب الرئيس هي تعديلات فنية فقط.

ونوه إلى أنه في حال اعتمد المجلس “قانون انتخاب البرلمان” في جلسته المقبلة، سيحال للمفوضية فورًا، مشيرًا إلى أن قانون “انتخاب مجلس النواب” على الأغلب سيكون به تعديلات بسيطة فقط.

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