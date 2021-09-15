الاتحاد الأوروبي يجدّد دعمه لجهود إجراء الانتخابات

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه سابادل؛ مجريات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر، وسبل دعم المفوضية لتنفيذ الاستحقاق.

وأكدت المفوضية، في بيانٍ حول الاجتماع؛ استعراض الجانبيْن تحضيرات لخطوات ما بعد تسلّم المفوضية، قانون انتخاب الرئيس، والتقييم النهائي لتنفيذ المشروع.

وتناول الاجتماع، ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع “بيبول” بدعم أممي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثتها في ليبيا.

ونقلت المفوضية، في ختام بيانها، تأكيد الاتحاد الأوروبي، مساندة الشعب الليبي في عبور المرحلة، والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار.

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