القوات المسلحة تنفذ عمليات عسكرية برية لتمشيط منطقة تربو جنوب البلاد

نفذت قوة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المُعزّز، عمليات عسكرية برية لتمشيط مواقع الجماعات الإرهابية في محيط منطقة تربو جنوب البلاد، وملاحقة الخلايا الإرهابية الفارة منها.

ووفقاً للمكتب الإعلامي التابع لشعبة الإعلام الحربي، فإن هذه العمليات العسكرية تأتي بعد تنفيذ مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة عدة ضربات جوية، استهدفت مواقع الجماعات الإرهابية والمرتزقة والمعارضة التشادية المتمركزين على الأراضي الليبية، حيث تمكنت وحدات فرقة المهام الخاصة من تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لتلك الجماعات المتطرفة، والقضاء على مَن كان داخلها.

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