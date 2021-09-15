«صندوق الضمان»: لم يتم تقديم مقترح للحكومة بزيادة معاشات المتقاعدين

نفى صندوق الضمان الاجتماعي صحة تقديم رئيس الصندوق لمقترح إلى حكومة الوحدة الوطنية، بشأن زيادة معاشات المتقاعدين بقيمة 900 دينار.

وقال الصندوق في بيان صادر عنه: “تداولت بعض شبكات التواصل الاجتماعي خبر مفاده بأن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي قدم مقترحًا متكاملًا لحكومة الوحدة الوطنية بشأن زيادة معاشات المتقاعدين بقيمة 900 دينار، وهذا الخبر عارٍ عن الصحة”.

وأضاف “نؤكد على ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصدرها المتمثل في إدارة الإعلام والتوعية الضمانية بالصندوق. وننوه في الوقت نفسه حرص الصندوق على رفع معاشات المتقاعدين”.

وتابع “لم ندخر جهدًا في هذا الخصوص منذ سنوات ماضية وقدمت العديد من المقترحات والمراسلات للحكومات المتعاقبة والذي أثمر بصدور القرارين 270/271 لسنة 2014”.

واستطرد “إدارة الصندوق أبدت تعاونها مع الحكومة في زيادة المعاشات في حال تم توفير التغطية المالية اللازمة من الخزانة العامة، كما أن صندوق الضمان الاجتماعي حريص على المحافظة على مركزه المالي والاستمرارية في صرف معاشات المتقاعدين في مواعيدها.