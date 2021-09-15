النائب العام يشدد على حماية النظام الصحي والبيئي

العنوان_طرابلس

التقى النائب العام ” الصديق الصور” الثلاثاء، مع وزير البيئة ووزير المالية ووزير الحكم المحلي ووكيل وزارة الاقتصاد ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومدير عام مصلحة الجمارك ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك ومدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي.

وأشار النائب العام إلى أهمية الدور المسند إلى الكادر الوظيفي العامل بالجهات المعنية بالرقابة والتفتيش، باعتبارهم القائمين على صيانة المصلحة العامة وحماية النظام العام في مجال الصحة العامة والبيئة .

و أضاف الصور أن التقارير والبلاغات المتعلقة بالقضايا الصحية التي تواجه المجتمع شفت عن واقع غياب فعالية العمل نتيجة الإحجام عن تطبيق القوانين ذات الصلة وعدم اتخاذ التدابير الرامية إلى حماية صحة المجتمع، وكذلك تعزيز سبل الحفاظ عليها من قبل موظفي الجهات المعنية، وهذا ما يتطلب ضرورة حثهم على العمل وفق إطار مخطط عملي يحدد الأعمال والنشاطات التي يجب على الكادر الرقابي القيام بها لغرض حماية المجتمع من عوامل ومسببات التلوث الغذائي والبيئي.

مشيراً إلى الكشف عن وجود كميات من الأدوية مطروحة للبيع بالصيدليات دون مرورها بإجراءات التحليل المطلوبة، بالإضافة إلى دخول كميات من الأدوية والأغذية المستوردة بناء على إجراءات إفراج جمركي مؤقت دون استيفاء إجراءات الفحوصات المختبرية ووجود بضائع ومواد غذائية معروضة للبيع بالسوق المحلي على الرغم من احتوائها على مواد مشعة ومواد محظورة .