ليبيا تسجّل 12 حالة وفاة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 1.433 إصابة بفيروس كورونا، و1.582 حالة تعافٍ، و12 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز، في تحديثه اليومي، باستقبال مختبراته لـ 6.294 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 4861 عينة، فيما تأكدت إصابة 1433 عينة، منها 1.162 جديدة و271 مخالطة، بنسبة حالات إيجابية بلغت 22.7%.

وبذلك؛ ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 327 ألفًا و803 إصابات، منها 81 ألفًا و67 حالة نشطة، بينما تعافى 242 ألفًا و267 حالةً، وسجل المركز 4.469 حالة وفاة.

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