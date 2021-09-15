«السائح» يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي الدعم الفني بعد استلام المفوضية قانون الانتخاب

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا مُجريات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم وسبل دعم المفوضية لتنفيذ هذا الاستحقاق.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء، بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سابادل، بمقر المفوضية، حسبما أوضح الحساب الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات، في بيان على فيسبوك.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء “استعرض التحضيرات للخطوة القادمة بعد أن استلمت المفوضية رسمياً قانون الانتخاب، والتقييم النهائي لمستوى جاهزيتها للشروع في التنفيذ “.

وناقش الاجتماع “ملف الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع (بيبول) الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) “.

ومن جانبه؛ جدد “سابادل” تأكيده على مساندة الاتحاد الأوروبي للشعب الليبي لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار.