بلدية بنغازي تشرع في تغذية الجزء الشرقي للمدينة بمياه الشرب

بدأت البلدية في تنفيذ أعمال المرحلة الأخيرة من مشروع تغذية الجُزء الشرقي للمدينة بمياه الشُرب لمناطق شبنه ،علي بن أبي طالب “السيرتي”،المساكن ، المحيشي ،سيدي يونس، حي السلام وصولا ً إلى مناطق اللثامة والصابرى وسيدي إخريبيش بإشراف ومتابعة من غرفة العمليات والطوارئ ومكتب المشروعات وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بنغازي .

جاء ذلك بعد أن تم وصول جميع المواد والمُعدات الكهربائية والميكانيكية عن طريق جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وبتمويل من لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي حيث سيتم خلال هذه المرحلة تركيب المواد والمُعدات الكهربائية والميكانيكية وغُرفة تخفيض الضغط الرئيسة وغُرفة قياس التدفق وعدد أربعة غُرف لصمامات العزل وثلاثة غُرف لغسيل الخط وثلاثة غُرف لصمامات الهواء ومن ثم التشغيل التجريبي .

وقال المكتب الإعلامي للبلدية إنه من المُستهدف الانتهاء من جميع هذه الأعمال خلال شهر نوفمبر 2021 .