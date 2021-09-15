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مصدر لـ”218″: شخصية تركية حضرت اجتماعًا عسكريًا في معيتيقة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علمت “218”، من مصدرٍ مطلعٍ أن اجتماعًا عُقد، يوم أمس، داخل قاعدة معيتيقة الجوية، في العاصمة طرابلس، ضمّ شخصياتٍ عسكريةً تركيةً.

وذكر المصدر أن طائرة مروحية عمودية انطلقت من بارجة عسكرية في البحر هبطت، مساء، في القاعدة العسكرية، وعلى متنها شخصية عسكرية تركية جاءت خصيصًا لحضور الاجتماع.

ويأتي هذا الخبر قبل يومٍ واحدٍ من نقل مقاتلين مرتزقة من حملة الجنسية السورية من قاعدة الوطية في الجنوب الغربي إلى قاعدة معيتيقة، تزامنًا مع هبوط طائرتيْ شحن تركيتيْن من طراز “a400” في قاعدة الوطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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