شوليت يعرب عن دعم الولايات المتحدة لعمل المجلس الرئاسي نحو المصالحة

قال مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، إنه أعرب خلال لقائه مع عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، عن دعم الولايات المتحدة لعمل المجلس الرئاسي نحو المصالحة الوطنية، وفق تغريدة نشرتها سفارة الولايات المتحدة عبر حسابها على «تويتر».

وفي تغريدة ثانية، قال شوليت إنه «شارك نائبي رئيس المجلس الرئاسي الكوني واللافي التزامهما بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كما هو مقرر في 24 ديسمبر وعملهما المهم في السعي لإعادة توحيد مؤسسات ليبيا ودمج جميع مناطق البلاد بشكل كامل».

ووصل مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، إلى العاصمة طرابلس قادمًا من تونس، صباح اليوم الأربعاء، رفقة المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وعدد من مسؤولي السفارة التي تعمل من مقرها الموقت في تونس.

– شوليت: مفوضية الانتخابات جاهزة من الناحية الفنية لانتخابات 24 ديسمبر

– خلال لقائه المشري.. شوليت يدعو إلى وضع «اللمسات الأخيرة» على تشريعات الانتخابات

– شوليت: أكدت للدبيبة دعم أميركا لحكومة الوحدة في التحضير لانتخابات ديسمبر

– مستشار الخارجية الأميركية يزور طرابلس ويلتقي الدبيبة

والتقى شوليت فور وصوله كلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وذلك بمقر وزارة الدفاع في العاصمة طرابلس.

وأعاد شوليت خلال لقائه مع الدبيبة «تأكيد دعم الولايات المتحدة لعمل حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا سياسيًا واقتصاديًا، ومن أجل التحضير لانتخابات ديسمبر»، وفق السفارة الأميركية.

ودعا في اجتماعه مع المشري، إلى وضع «اللمسات الأخيرة» على تشريعات الانتخابات الليبية، بعدما أجرى معه «مناقشة موضوعية حول أهمية إجراء الانتخابات الوطنية كما هو مقرر»، حسب تغريدة السفارة الأميركية على حسابها بموقع «تويتر».

كما أكد شوليت عقب اجتماعه مع السايح، جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «من الناحية الفنية» لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن السايح أطلعه على تلك الاستعدادات الفعالة.

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