بروتوكولات صحية وأمنية لإعادة فتح الحدود مع تونس

عقد وفد حكومي، يترأسه وزيرا الداخلية والصحة بحكومة الوحدة الوطنية، مع نظيريْهما التونسيين، اجتماعًا بمدينة جربة؛ لوضع خطة عودة الحركة البرية والجوية بين البلدين‎.

وقال مراسل “218” في تونس، إن الوفد الليبي أجرى مباحثاتٍ تشاوريةً، ظهر اليوم الأربعاء؛ تمهيدًا لوضع البروتوكولات الصحية والأمنية، بين البلديْن؛ لاستئناف حركة تنقل المواطنين من وإلى تونس.

ويأتي اجتماع جربة مكملًا، لاجتماع آخر، عقدته اللجنة العلمية التونسية المكلّفة بمكافحة فيروس كورونا “افتراضيًا” مع أعضاء اللجنة العلمية الليبية، حيث وضع الجانبان، بروتوكولاً صحيًا، لحلحلة أزمة إغلاق الحدود.

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الأربعاء، لوسائل الإعلام التونسية، الاتفاق مع السلطات الليبية على تفاصيل بروتوكول صحي، قبيل إعادة فتح المعابر البرية والمطارات بين البلديْن.

وشهدت الحدود “الليبية التونسية”، طوال الفترة الماضية، إغلاقًا للمعابر أمام حركة المسافرين، بدأت إزاء تفشي الوباء بشكل غير مسبوق في تونس، أواخر يوليو الماضي.

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