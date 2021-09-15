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وصول شحنة سيولة بقيمة 12 مليونا إلى غات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وصلت شحنة سيولة لمدينة غات، قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 12 مليون دينار، وذلك لدعم أرصدة خزائن فروع المصارف بالمنطقة، كما سيستمر المصرف المركزي بإرسال شحنات سيولة لكافة مناطق الجنوب الليبي هذا الأسبوع.

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قناة ليبيا

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