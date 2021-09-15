القوات المسلحة تلحق خسائر فادحة بمقاتلي المعارضة التشادية في الجنوب

وأضافت أن “فرقة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد” تمكنت خلال اشتباكها مع هذه المجموعات المسلحة، من تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها والقضاء على من كان بداخلها، مقابل مقتل أحد أفراد القوات المسلحة.

ومنذ مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي شهر أبريل الماضي، وضع الجيش الليبي قواته في حالة الاستنفار على الحدود مع تشاد لمنع دخول وخروج الميليشيات التابعة للمتمردين التشاديين.

وفي يونيو الماضي، أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية جنوب غرب ليبيا لملاحقة الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة، وقال إنّها تهدد استقرار وأمن البلاد.