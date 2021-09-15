“موقع رادار الإيطالي”: طائرتان أمريكيتان وثالثة ” يونانية في مهمة مراقبة لسواحل ليبيا

ذكر موقع إيتاميل رادار الإيطالي، أنه تم رصد نشاط عسكري كبير هذا الصباح في البحر المتوسط المتوسط قبالة ليبيا تمثل في عدة مهمات.

وأوضح الموقع الإيطالي، في تقرير عبر موقعه الرسمي، رصدته وترجمته «الساعة 24»، أن “طائرة الإنذار المبكر والتحكم Embraer AW&C التابعة للقوات الجوية اليونانية (رقم التسجيل 757) غادرت القاعدة الجوية “أراكسوس” للقيام بمهمة مراقبة ضمن عملية إيريني. وتُعد هذه المهمة الثالثة للطائرة اليونانية في ثلاثة أيام”.

وأردف التقرير، أن “طائرة “لوكهيد ” EP-3E (رقم التسجيل 15-7325) التابعة للبحرية الأمريكية، غادرت القاعدة الجوية “سودا باي” في جزيرة كريت للقيام بمهمة استخبارات ومراقبة واستطلاع قبالة غرب ليبيا (تم تتبع نفس المهمة أمس ولكن بدون مسار كامل)”.

وأشار التقرير، أيضًا إلى أن “طائرة بومباردييه تشالنجر 650 (N488CR) التابعة للجيش الأمريكي مطار ميخائيل كوغلنيسينو (كوستانتا، رومانيا) غادرت للقيام بمهمة مراقبة قبالة سواحل ليبيا (ثاني مهمة يتتبعها موقع الرادار الإيطالي على الإطلاق لهذا النوع من الطائرات في هذه المنطقة)”.