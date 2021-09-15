الجازوي: هناك توجه لاعتماد قانون انتخابات البرلمان وهو أحد الأمور المعروضة على جدول الأعمال

ليبيا – قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عضو مجلس النواب المنقطع سابقًا سعد الجازوي وعضو المجلس الموازي حاليًا في طرابلس إن هناك توجهًا لاعتماد قانون انتخابات البرلمان، وهو أحد الأمور المعروضة على جدول الأعمال، لكن ليس هناك وقت مُحدد للتنفيذ.
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الجازوي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أضاف: “سيتم مُناقشة اعتماد القانون السابق، أو سيُضاف عليه بعض التعديلات الجلسة القادمة”.
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