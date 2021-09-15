رئيس المجلس الرئاسي يلتقي أمير دولة قطر الدوحة

الدوحة 15 سبتمبر 2021 م (وال) التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي رحب بالسيد الرئيس والوفد المرافق له شاكراً تلبية الدعوة، ومثمناً جهودهُ في توحيد المؤسسات وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية.

وأكد الأمير تميم خلال استقباله السيد الرئيس، دعم بلاده لاستقرار ليبيا واستعدادها لدعم المسار السياسي والمصالحة الوطنية.

من جهته أكد السيد الرئيس على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ليبيا وقطر، وحرصه على توطيد العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن تلبية الدعوة يأتي في إطار رسم استراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين مبنية على الشراكة الحقيقية والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. (وال ـ الدوحة) ف م / ك و

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