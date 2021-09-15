خلال لقائه أمير قطر.. «المنفي»: لبينا الدعوة في إطار رسم استراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي رحب به وبالوفد المرافق له شاكراً تلبية الدعوة، ومثمناً جهودهُ في توحيد المؤسسات وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، على فيسبوك، أن “الأمير تميم أكد خلال استقباله للرئيس دعم بلاده لاستقرار ليبيا واستعدادها لدعم المسار السياسي والمصالحة الوطنية”.

ومن جانبه، “أكد الرئيس على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ليبيا وقطر، وحرصه على توطيد العلاقات بين البلدين”، موضحًا أن “تلبية الدعوة يأتي في إطار رسم استراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين مبنية على الشراكة الحقيقية والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين”.