بلدية سبها: مراكز العزل يوجد بها نقص حاد في الإمكانيات والكوادر الطبية

ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سبها أسامة الوافي أن البلدية لم تحصل على الميزانية الخاصة بها منذ استلامها مهامها.

الوافي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء قال: إن الوضع الوبائي مستقر نسبيًا، ولكن مراكز العزل يوجد بها نقص حاد في الإمكانيات والكوادر الطبية.

ولفت إلى أن هناك ضغط كبير على مركزي العزل في سبها، وكافة المدن المنطقة الجنوبية تعتمد على مراكز العزل بسبها.

وطالب الوافي الجهات المسؤولة بتكثيف جهودها في حملات التطعيمات ضد كورونا؛ للحد من انتشار الفيروس.

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