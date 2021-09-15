هناء أبو ديب: أنا ضد سحب الثقة من الحكومة وعلينا منحها فرصة لتحسين أدائها

قالت عضو مجلس النواب هناء أبو ديب، “أنا ضد سحب الثقة من الحكومة في الوقت الراهن، وعلينا منحها فرصة ثانية لتحسن من أدائها”.

وأضافت «أبوديب»، في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24»؛ “على رئيس الحكومة إعادة النظر في تشكيلته الوزارية، وإيقاف بعض الوزراء الذين لم يحترموا السلطة التشريعية”.

وتابعت؛ “أضم صوتي لكثير من الأعضاء بضرورة استدعاء وزيرة الخارجية لمجلس النواب ومساءلتها عن عدة ملفات”.

وأوضحت «أبوديب»، أنه يجب “على النواب أن يتخلوا عن لغة التصنيف وذكر أي مسميات تثير الفتنة بين الشرق والغرب إذا أردنا بناء دولة مدنية ديمقراطية”.