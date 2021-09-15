الدبداب.. دعوات لافتتاح المعبر المهمل منذ سنوات

يعاني المنفذ الحدودي الدبداب غرب مدينة غدامس من الإهمال، وسط دعوات لإعادة افتتاحه، وأثّر إغلاقه على الوضع الاقتصادي والصحي لمدن الجنوب.

ومضت سنوات على إغلاق معبر غدامس الحدودي مع الجزائر، منذ إعلان البلدين عن قرار إعادة فتح المعبر الذي المغلق منذ عام 2011 لأسباب أمنية.

واستبشر كثيرون بدعوات إعادة الافتتاح، لإنهاء أعوام من المعاناة الاقتصادية والصحية وكذا الإنسانية، لكن الانتظار طال دون نتائج تذكر، ما دفع لتجديد الدعوات الرامية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين.

ورغم إعلان السلطات منذ مايو الماضي عن تحضيرات لوجستية وتقنية لفتح المعبر، إلا أنه ما يزال يعاني، الإهمال ويحتاج إلى عمليات صيانة عاجلة ليواكب التطورات السريعة من الجانب الجزائري.

وكان معبر الدبداب، واحدًا من أهم المرافق الحيوية في البلاد ويضم جهاز الجمارك ورقابة الجوازات ومديرية أمن المنفذ وجهاز الاستخبارات والشرطة العسكرية، بالإضافة إلى جهازيْ الأمن الداخلي والخارجي، وأيضًا مركز الحجر الصحي والنادي الليبي للسيارات.

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