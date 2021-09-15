ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سنيا البرينصي |

15 September, 2021

اتفق المسؤولون التونسيون والليبيون المجتمعون، اليوم الأربعاء بجزيرة جربه، على إعادة فتح الحدود البرية والجوية خلال يومين على أقصى تقدير واعتماد بروتوكول صحي بين الجانبين، وفق ما أعلن عنه المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة.

وقال بوقرة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية “وات”، إن البروتوكول الصحي المتفق عليه ينص بالخصوص في ضرورة أن يكون الزائر، فوق سن 6 سنوات، أتم جرعتين من التلقيح مع الاستظهار بتحليل مخبري “بي سي ار” سلبي، لافتا إلى أنه سيكون على الزائر من كلا البلدين والذي لم يتلق تلقيحا، الخضوع إلى حجر الصحي إجباري في نزل وعلى نفقته.

ووصل اليوم الأربعاء إلى جزيرة جربة التونسية وفد رسمي ليبي أين التقى نظيره من الجانب التونسي للتفاوض حول إعادة فتح الحدود بين البلدين.

يشار إلى أن الحكومة الليبية قامت يوم 8 جويلية الماضي بشكل أحادي بغلق الحدود مع تونس بسبب تفشي السلالة الهندية لفيروس كورونا في تونس وقتئذ، وهو قرار قابلته تونس بالمثل بإغلاق حدودها، الأمر الذي أدى إلى طلب ليبيا من تونس التفاوض حول إعادة فتح الحدود، والتي تجسدت في الزيارة الرسمية التي أداها رئيسها عبد الحميد الدبيبة مؤخرا إلى تونس للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.