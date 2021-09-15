تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لشهر واحد فقط

العنوان-نيويروك

مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة شهر واحد فقط.

وجاء في قرار المجلس، الصادر في 14 سبتمبر الجاري، “تمدد حتى 30 سبتمبر 2021 ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بوصفها بعثة سياسية لكي تنفذ البعثة الولاية المنوطة بها على النحو المبين في القرار 2542 لسنة 2020 والفقرة 16 من القرار 2527 لسنة 2021”.

وقرر المجلس، كذلك أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

يأتي ذلك، بعدما انتهت ولاية البعثة في منصف سبتمبر الجاري، حيث كان مجلس الأمن في سبتمبر 2020 قد مدد ولاية البعثة حتى سبتمبر 2021.