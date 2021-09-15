السلطات الأمنية في طرابلس تضبط 202 من المهاجرين غير القانونيين

تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمكتب الإدارة العامة للدعم المركزي المدينة القديمة في طرابلس، من ضبط 200 ومهاجرَيْن اثنين غير قانونيين ينتمون إلى جنسيات مختلفة.

وجاء في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أن هذا الضبط يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب، متمثلةً في الحملة الأمنية التي تتولاها دوريات المكتب بنطاق المدينة القديمة وما جاورها.

وأكد المكتب، أنه تم إحالة كافة المضبوطين لجهاز مكافحة الهجرة غير القانوينة من حيث الاختصاص.

يشار إلى أن تجارة البشر عبر شبكات التهريب إلى أوروبا عبر ليبيا، تنشط في فصلي الصيف والخريف كلّ عام، ولا تزال السيطرة عليها محدودة رغم كل ما يتم تداوله في المنصات الإعلامية للسلطات، وخاصة في المنطقة الغربية.

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