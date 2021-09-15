تباين آراء النواب حول سحب الثقة أو عدمه

لوح عدد من أعضاء مجلس النواب بإمكانية سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بسبب عدم قيامها بجميع واجباتها، بالمقابل واجه هذا التلويح اعتراض بعضهم الآخر، الذي يدعم بقاء الحكومة.

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