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تباين آراء النواب حول سحب الثقة أو عدمه

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

لوح عدد من أعضاء مجلس النواب بإمكانية سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بسبب عدم قيامها بجميع واجباتها، بالمقابل واجه هذا التلويح اعتراض بعضهم الآخر، الذي يدعم بقاء الحكومة.

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قناة ليبيا

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