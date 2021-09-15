وفد أمريكي يبحث مع الدبيبة تحديات تنظيم انتخابات ديسمبر

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” صباح اليوم بمقر ديوان وزراة الدفاع وفدا أمريكيا يضم مستشار وزارة الخارجية الأمريكية “ديريكإتش شوليت” ، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا والسفير “ريتشارد نورلاند” ، المساعد الخاص لمستشار وزارة الخارجية الأمريكية ، “ثو إن راجان” ، مسؤول الشؤون العامة في سفارة الولايات المتحدة في ليبيا “أندرو بول” ، المسؤول السياسي في سفارة الولايات المتحدة في ليبيا السيد “سونام ليبرمان”.

وتناول اللقاء أخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا والخطوات المتخذة تجاه تنفيذ خارطة الطريق، وكذلك التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

وأكد الدبيبة بأن حكومته تولي أهمية قصوى لإنجاح الاستحقاق الانتخابي من خلال تخصيص الموارد المالية اللازمة للمفوضية وتوفير الامن و بسط الاستقرار.

ومن جهته أكد ” شوليت” دعم بلاده للمسار السياسي والتعاون مع الحكومة لبلوغ الانتخابات المزمع عقدها ديسمبر المقبل.