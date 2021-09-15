ليبيا
الخارجية الأمريكية تجدد دعمها لإجراء الانتخابات في موعدها
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
15 September, 2021
عرب مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، خلال لقائه عضوي المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، في العاصمة طرابلس، عن دعم بلاده لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر.
و أكد شوليت في تغريدة على تويتر ،حرص الولايات المتحدة على تعزيز عمل المجلس الرئاسي نحو المصالحة الوطنية وعملها في السعي لإعادة توحيد المؤسسات ودمج جميع مناطق البلاد بشكل كامل.
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