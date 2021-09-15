ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 September, 2021

عرب مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، خلال لقائه عضوي المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، في العاصمة طرابلس، عن دعم بلاده لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر.

و أكد شوليت في تغريدة على تويتر ،حرص الولايات المتحدة على تعزيز عمل المجلس الرئاسي نحو المصالحة الوطنية وعملها في السعي لإعادة توحيد المؤسسات ودمج جميع مناطق البلاد بشكل كامل.